Cazzago dà l’addio alla Carmela

Era una vera e propria istituzione cazzaghese. Un punto di riferimento per tantissimi (ex) ragazzi per decenni si sono rifugiati tra le mura del suo bar per mangiare un gelato, fare una partita a flipper o ai videogiochi, o solo per scambiare due chiacchiere in una serata estiva sotto il suo vigile sguardo e i suoi modi sempre gentili ed educati.

Se ne è andata a 90 anni “la Carmela”, per più di trent’anni alla guida del bar trattoria della Rosa, locale a Cazzago Brabbia conosciuto come “Bagin”. Presto vedova del marito, ha cresciuto i suoi figli, due gemelli, portando avanti il suo bar da sola, aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalla mattina presto fino a sera, quando l’ultimo degli avventori decideva di andare a casa.

«Ci sono entrato per la prima volta nel 1978 per fare una partita a Space Invaders», ricorda Massimo Nicora, ex sindaco di Cazzago Brabbia, uno dei tanti ragazzi che dalla Carmela è “venuto grande”. Il bar è stato gestito da lei fino ai primi Anni Duemila, quando poi è passato di mano ed è diventato una trattoria, senza però cambiare lo storico nome che ai cazzaghesi farà per sempre tornare alla memoria “la Carmela”.