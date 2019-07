Concerti, notte bianca e paella: l’estate oleggese è alle porte

Notte bianca, musica dal vivo e musei aperti: luglio è alle porte e così anche l’estate Oleggese, a Oleggio. Molti gli eventi e le iniziative pensati per i gusti più svariati.

Si parte col botto sabato 6 luglio con la notte bianca: in occasione dell’inizio dei saldi i negozi del centro saranno aperti fino a mezzanotte, in villa Calini dalle 19 gli Alpini prepareranno paella e sangria, mentre al Coffee Break ci sarà la festa della birra. Un’altra festa della birra, inoltre, sarà sabato 13 luglio al bar Verdi.

Di certo durante le serate estive non mancherà la musica, dalla classica al blues: domenica 7 luglio la band Supersimile incanterà piazza Martiri con il suo repertorio di musica italiana; la Suca band, invece, il 12 luglio animerà il Green mojito party al Lounge bar. “Ad esempio a me piace” è il titolo della serata (19 luglio, ore 21) di musica e narrazioni in piazza Martiri dedicata interamente al cantautore Rino Gaetano in collaborazione con la band Ritmo Gaetano e la compagnia C’era l’acca.

Le cover pop sono, invece, il cavallo di battaglia dei V.O.B. – Very Old Billigoat, che suoneranno sabato 20 luglio sempre in piazza Martiri. Le note blues, funky e rock tra tradizione e modernità della band Hope in troublerisuoneranno per la piazza domenica 21 luglio.

Per i fan dei motori, domenica 14 luglio, in piazza, ci sarà il raduno delle Fiat 500, giunto alla sua XIII edizione.

Oleggio, però, lascia spazio anche alla cultura: la compagnia teatrale Tanto di cappello – Teatro porterà in scena il suo spettacolo Sarto per signora al museo civico sabato 13 luglio, ore 21. Sempre il museo, domenica 14 luglio, ospiterà “Oleggio fantastica”, un festival di incontri, seminari e conferenze, e tavole rotonde con fumettisti, sceneggiatori e registi tutti dedicati all’immaginario fantastico.