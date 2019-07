Diritti in piazza: l’incontro è la cura contro l’intolleranza

Nelle ultime settimane si susseguono a Varese iniziative di sensibilità e sensibilizzazione sul tema dei diritti umani. Presidi e incontri in piazza, riunioni e iniziative proseguono con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su un tema che è sempre più pressante, anche alla luce dei prossimi passi del decreto sicurezza bis.

Anche questa sera, martedì 16 luglio, alle 21 prosegue in piazza San Vittore a Varese l’iniziativa spontanea “Restiamo umani a Varese”, incontro in piazza di cittadini per discutere nel senso più ampio del tema dei diritti umani.

Intanto si prepara la tappa varesina della Marcia nazionale che venerdì 19 luglio sarà in città: partenza alle 18 in piazza Repubblica e conclusione ai Giardini estensi dove ci sarà un aperitivo solidale, musica, mostre e l’incontro con John Mpaliza, promotore della Marcia per la pace “Restiamo umani” che sta attraversando l’Italia.