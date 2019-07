Ernest Airlines festeggia 3 anni dall’inizio delle operazioni.

Era il 23 giugno 2016 quando la compagnia ha aperto le vendite sul suo sito flyernest.com. I primi voli per Tirana sono stati invece operati dal 1° luglio 2016 tramite la collaborazione con un vettore italiano terzo, in attesa di ricevere il proprio COA, con il quale Ernest ha iniziato a volare dall’11 aprile 2017 con il suo primo aeromobile (un Airbus A319 chiamato Felix).

Oggi Ernest Airlines ha quattro basi operative in Italia (Milano Malpensa, Milano Bergamo, Verona e Roma Fiumicino) e una flotta di 4 Airbus, un A319 da 141 posti, e tre A320 da 180 posti. Serve attualmente ben 21 rotte internazionali da 9 aeroporti italiani e ha raggiunto il milione di passeggeri trasportati lo scorso aprile. Questi numeri sono il frutto di lavoro intenso e di passione.

Sono stati 3 anni di crescita e di grandi soddisfazioni, in cui la Compagnia si è strutturata internamente, offrendo sempre di più ai propri passeggeri un’esperienza di volo unica, sia a bordo che a terra, facendo tesoro dell’esperienza accumulata in questi anni. In occasione del suo terzo compleanno, Ernest ha messo a disposizione dei suoi passeggeri un codice sconto del 30% per la giornata di oggi.

Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer di Ernest Airlines ha commentato: «Sono ancora tanti i traguardi da raggiungere, tantissimi i passeggeri da trasportare con il calore e la professionalità dei nostri assistenti di volo, e numerose le destinazioni da far ancora conoscere, in un percorso che porterà a soddisfare l’obiettivo principale della nostra compagnia, grazie anche alla professionalità del nostro team: diventare la compagnia aerea preferita da tutti i nostri passeggeri nei mercati in cui operiamo».

Ernest Airlines è la prima compagnia aerea italiana low cost con sede a Milano. Fondata nel 2015 da un gruppo di giovani investitori svedesi e italiani, la storia di Ernest Airlines è quella di una startup: entusiasmo, creatività, attenzione ai dettagli e anni di studio ed esperienza nel settore. Ernest Airlines ha iniziato a operare offrendo voli diretti dall’Italia all’Albania, per poi espandere le rotte nei mercati Italia-Ucraina. La flotta è in costante espansione ed è costituita da aeromobili Airbus A320 Family.