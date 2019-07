Fiamme in una palazzina, sei intossicati

Risveglio con fuoco e sirene a Porto Ceresio. Questa mattina, lunedì, attorno alle 6.30 una chiamata al 112 avvisava delle fiamme in una palazzina di via Alpini, in una zona centrale e residenziale della cittadina sul lago.

Si sono mosse subito alcune unità dei vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme, mentre nel frattempo anche alcune ambulanze con automedica hanno raggiunto il luogo dell’intervento.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare velocemente le fiamme tanto che già attorno alle 7.10 l’incendio era stato spento.

Le persone rimaste coinvolte dal punto di vista medico – sanitario sono sei, tre delle quali ricoverate a Luino e le rimanenti a Varese.

Si tratta di pazienti trattati sul posto con ossigeno e successivamente ospedalizzate. In un solo caso si è verificata una leggera ustione, come riportano fonti sanitarie.