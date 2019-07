Foglio di via per gli assuntori di droga

Continui i controlli delle aree di spaccio effettuati dai Carabinieri. Nella mattinata di ieri nei pressi dell’area boschiva al confine tra i comuni di Legnano, Rescaldina, Castellanza e Saronno, i militari della sezione radiomobile del NOR di Legnano insieme ai colleghi della stazione di Rescaldina hanno effettuato una serie di controlli nel corso dei quali hanno fermato e controllato in momenti successivi, tre persone a bordo di bici, trovati poi in possesso di droga che hanno dichiarato aver acquistato poco prima proprio all’interno di quei boschi.

In particolare, nel primo controllo un 30enne di nazionalità bulgara, residente a Parabiago, è stato trovato in possesso di una “dose” di cocaina. Ha dichiarato di essere un assuntore abituale.

Poco dopo un uomo, 36enne di Arborico (VC) ed una donna, 25enne di Ferno (VA), sempre in bici sono stati incrociati dai Carabinieri.

Stavano venendo insieme da una stradina interna al bosco, poco idonea a delle semplici passeggiate. Fermati, durante il controllo l’uomo ha consegnato spontaneamente 15 grammi circa di hashish.

Per tutti e tre è scattata la segnalazione alla Prefettura, la comunicazione ai Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T) competenti ed il sequestro delle droghe.

Avviato anche il procedimento amministrativo per il “Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio”.