Francesco Baccini in concerto il prossimo weekend

Conto alla rovescia per il weekend musicale di Luino. Per il prossimo, sabato 13 luglio, con inizio alle 21 si esibirà nel Parco a Lago il cantautore Francesco Baccini.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Luino in partenariato con Ascom Luino.

LA VIABILITA’ – Ecco cosa prevede l’ordinanza del Comune.

Viale Dante – nel tratto di strada compreso tra Piazza Garibaldi e Rotonda Marinaio – temporanea istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del 13 luglio 2019;

Viale Dante – nel tratto di strada compreso tra Piazza Garibaldi e Rotonda del Marinaio – divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso – dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 13 luglio 2019 – è consentito l’accesso ai residenti in loco diretti ai box privati e agli autobus di linea sino alla rimessa;

Piazza Garibaldi – parcheggi ubicati sotto il monumento di Giuseppe Garibaldi – la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli – dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del 13 luglio 2019 – per consentire la delimitazione dell’area interessata dalla manifestazione in condizioni di sicurezza;

Via Verdi e via del Carmine – dall’intersezione con Viale Dante sino all’intersezione con Via Paganini – la temporanea istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso – dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del 13 luglio 2019 – per consentire l’afflusso ed il deflusso delle persone in condizioni di sicurezza – è consentito l’accesso ai residenti in loco e a tutti coloro diretti al parcheggio privato del Camin Hotel Luino.

DOMENICA – È in programma “Blue Panet Harp Ensemble”. Concerto Trio d’ Arpe presso il Parco a Lago. Ingresso libero con inizio ore 21.00. Organizza il Comune di Luino.