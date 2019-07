“Giovedì al Robinson”, esordio positivo

“Giovedì… al Robinson”, buona la prima. La serie di quattro concerti ad accesso gratuito iniziata ieri, 11 luglio, nell’area verde di via Girardi, rione Canazza, ha esordito con ottimi riscontri, per la qualità della proposta musicale e per la risposta del pubblico, via via cresciuto nel corso della serata.

Alla fine, esauriti i posti a sedere e spettatori in piedi ad applaudire la formazione torinese “Via con me”, impegnata in un apprezzato omaggio all’opera di Paolo Conte. Prossimo appuntamento in programma il 18 luglio, alle 21, con il gruppo “Volpi senza tana” per un concerto dedicato a Lucio Dalla.

La rassegna, che abbina scopi ricreativi e sociali, è promossa dal Comune nell’ambito delle attività del centro “Spazio incontro Canazza”, si avvale della collaborazione di Anna Prada, del Circolo Fratellanza e Pace, ed è finanziata grazie al progetto “Integration machine”.