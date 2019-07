La Goletta dei Laghi sbarca sul Verbano, alla ricerca delle microplastiche

Beach litter, monitoraggio microbiologico e ricerca delle microplastiche in acqua. È intenso il programma della terza tappa della Goletta dei Laghi, che dal 7 all’11 luglio arriverà sul Verbano. La campagna di Legambiente, giunta alla sua quattordicesima edizione, ogni anno attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri.

Diverse le novità della Goletta dei Laghi quest’anno, tra cui l’analisi della presenza di microplastiche fino a 50 metri di profondità, e la ricerca di comunità microbiche sulle microplastiche rinvenute – la cosiddetta plastisfera, potenziale veicolo di elementi patogeni dannosi per l’ecosistema e per l’uomo – grazie alla collaborazione con l’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (Irsa-Cnr).

L’equipaggio del cigno verde sarà impegnato in numerose attività nei cinque giorni di tappa. Domenica 7 è prevista una veleggiata, all’insegna del plastic free, organizzata dalle associazioni sportive veliche del Maggiore. Dal 9 luglio inizieranno i monitoraggi delle acque alla ricerca delle microplastiche mentre, a terra, i volontari di Legambiente saranno impegnati nella pulizia e monitoraggio dei rifiuti sulle spiagge del Verbano.

In chiusura la consueta conferenza stampa finale sui risultati del monitoraggio microbiologico effettuato nel Verbano, prevista l’11 luglio a Varese.

Il programma della tappa sul Verbano, Ceresio e Lago d’Orta

Dal 7 all’11 luglio 2019

Domenica 7 luglio | Veleggiata verso Santa Caterina del Sasso

In occasione del passaggio della Goletta dei Laghi di Legambiente solcherà le acque del Lago Maggiore, il Club Velico Vela Granda Varese Asd con Ama&viviplasticfree e le barche a vela di altri circoli velici aderenti alla Uisp Varese il 7 luglio, nelle acque antistanti Cerro, organizza una veleggiata per promuovere la conversione di velisti e circoli nautici alla pratica del “Plastic Free”. Per l’occasione l’equipaggio della Goletta dei Laghi sarà ospitato a bordo di un’imbarcazione del circolo nautico Verbano Vela.

Ore 10 | Attività di beach litter presso una spiaggia della sponda lombarda

Lunedì 8 luglio

Dalle ore 11 | Campionamento delle acque alla ricerca delle microplastiche nel Lago D’Orta

Martedì 9 luglio

ore 11 | Campionamento delle acque alla ricerca delle microplastiche nel Lago Maggiore

ore 11 | Conferenza stampa e incontro pubblico a Porto Ceresio con le amministrazioni locali, per la presentazione dei dati sul monitoraggio microbiologico delle acque del Ceresio

Mercoledì 10 luglio

ore 11 | Campionamento delle acque alla ricerca delle microplastiche nel lago Maggiore

dalle ore 09:30 alle 13:30 | Convegno presso Unione Industriale VCO | Verbania – Intra, via U. Sironi, 5

Ore 19 | Varese, aperitivo plastic free e presentazione del libro “Atlante mondiale della zuppa di plastica”

Giovedì 11 luglio

Ore 11.30 | presso il salone estense del Comune di Varese conferenza stampa di presentazione dei dati relativi al monitoraggio microbiologico di Goletta dei Laghi