Legnano, la Procura chiede il giudizio immediato per sindaco e assessori coinvolti

É stata firmata lunedì 29 luglio e sarà depositata a breve al GIP la richiesta di giudizio immediato per il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus e gli ex assessori Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini. Nessuna sorpresa, quindi, negli sviluppi dell’ inchiesta “Piazza Pulita” : il sostituto procuratore Nadia Calcaterra, confermando la scelta che già nelle scorse settimane era apparsa come la più probabile, ha optato per il procedimento speciale.

