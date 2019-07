Mi chiamo Agata e vorrei essere adottata

Si chiama Agata ed è una femmina di minisetter, ha un anno ed è buona. È arrivata in canile dopo aver vissuto in strada e adesso cerca casa. Pesa circa i 10 kg, è simpatica anche se un po’ timidina, va d’accordo con i suoi simili e ha imparato ad andare al guinzaglio. Si trova in Lombardia ed è adottabile al nord Italia da persone amorevoli.

Per adozione contattare Manuela Tel. 3383655954 manuelinavi@gmail.com .