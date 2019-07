Minaccia tutti con un martello: denunciato

È successo lunedì sera, 22 luglio. Un trentasettenne di Fagnano Olona ha minacciato con un martello il custode del centro commerciale “Il Fare” di Gallarate e due passanti intervenuti in suo soccorso.

Sono da poco passate le 22. La volante del Commissariato di P.S. di Gallarate sta passando in via Ferruccio, nei pressi del centro commerciale “Il Fare”, quando una Fiat Idea compie una manovra che insospettisce l’equipaggio. Prima una retromarcia, poi, immediatamente, una partenza in avanti. La macchina viene subito fermata per un controllo ma ecco nel frattempo arrivare due ragazzi, due fratelli di diciannove e ventun anni. I due riferiscono agli agenti di essere appena stati minacciati insieme al custode del centro commerciale, da un soggetto, con un martello.

Teatro dei fatti il parcheggio del centro commerciale. È ora di chiudere le scale di accesso al parcheggio. Il custode ha da poco iniziato il suo giro di controllo quando un uomo, in evidente stato di ebbrezza, gli si fa avanti dicendo di essere ubriaco e di aver voglia di fare a botte, mostrando un martello tenuto nella cintola dei pantaloni, sotto la t-shirt. Ma la fortuna assiste il malcapitato custode. Due fratelli che passano da lì in quel momento notano la scena ed intervengono in suo soccorso. Vistosi in minoranza, il baldanzoso trentasettenne scatta in ritirata minacciando il terzetto: “vi ammazzo tutti, vi tiro sotto con la macchina”. Ma di lì a poco la sua baldanza ha dovuto fare i conti con gli agenti del Commissariato.

L’uomo è stato perquisito e così la sua autovettura. Il martello, rinvenuto all’interno del baule, è stato sequestrato. Con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale di Gallarate è stato accertato lo stato di ebbrezza ed un tasso alcolemico di due volte superiore al consentito. L’avventura del trentasettenne è finita all’una di notte quando ha lasciato il Commissariato con in tasca una denuncia per minaccia aggravata e per porto di oggetti atti ad offendere, oltre alla contestazione per guida sotto l’influenza dell’alcool da parte della Polizia Locale. L’uomo è tornato a casa a piedi. La sua macchina è rimasta in custodia al Commissariato.