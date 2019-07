È morto il 28enne ferito in un incidente su via Milano

È morto all’ospedale di Legnano il motociclista di rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale di mercoledì sera a Samarate.

Si tratta di Marco Lamperti, 28 anni.

Lo scontro è avvenuto in via Milano, all’altezza di via Zelliner (foto da Bacheca Civica Samarate).

Il giovane è stato immediatamente soccorso da automedica e ambulanza, una volta stabilizzato – pur in gravissime condizioni – è stato trasferito all‘ospedale di Legnano, dove è arrivato alle 19.30. Qui purtroppo è morto poco dopo l’arrivo: il decesso è stato constatato intorno alle 20.

Nato a Busto Arsizio, Lamperti risiedeva da qualche anno proprio a Samarate.

La Polizia Locale di Samarate ha svolto i rilievi: sono ancora in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.