Scontro tra auto e moto in via Milano: un ferito grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Samarate.

Poco dopo le 18.30 un’auto e una moto si sono scontrati in via Milano. Coinvolte due persone, una donna di 50 anni e un uomo di 28. Ad avere la peggio come sempre il motociclista, ricoverato in codice rosso all’Ospedale di Legnano. Ferite leggere euno stato di choc per la donna, visitata in codice verde all’ospedale di Legnano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Samarate per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico.