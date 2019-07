Una passeggiata sull’Isolino, per scoprire l’origine del suo nome

Domenica 7 luglio a partire dalle ore 15, è in programma una gita speciale all’Isolino Virginia, tra fiori e alberi, per portare grandi e piccini a trascorrere un pomeriggio permetterà a grandi e piccini di trascorrere una domenica in mezzo alla tranquillità di quest’oasi naturale e di scoprire la storia di uno tra i più preziosi beni patrimonio dell’Unesco: il più antico dell’arco alpino.

L’Isolino Virgina è anche il luogo che ha fatto innamorare il Marchese Ponti. Camminando in sua compagnia, i bambini e le loro famiglie potranno immergersi nel paesaggio del Lago di Varese e, ammirando le bellezze dell’isola, potranno scoprire la storia speciale del suo nome.

L’evento è promosso da Archeologistics e ha un costo di 10 euro a persona (attività + navigazione) oppure 25 euro per tutta la famiglia (2 adulti + 2 bambini under 12).

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@archeologistics.it oppure 328 8377206