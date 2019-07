A passeggio col pugnale, denunciato

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante ha denunciato un cittadino marocchino di 36 anni, poiché trovato in possesso di un pugnale della lunghezza totale di circa 19 cm e con lama fissa di circa 11 cm, con manico in metallo, raffigurante la testa di un cavallo e con rispettivo fodero per lama in metallo.

Il pugnale è stato trovato all’interno dello zaino, a seguito di perquisizione. Il soggetto era stato individuato come persona sospetta, in quanto poco prima era stato segnalato come partecipante a una lite in Viale Milano.

Immediato l’intervento della Volante, che in base alla descrizione fornita ha subito identificato l’uomo, che ora rischia una pena detentiva compresa tra un anno e mezzo e tre anni.