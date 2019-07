Pizza Festival Lombardia per la prima volta a Cassano Magnago

Dal 2 all’11 agosto si svolgerà per la prima volta a Cassano Magnago, Pizza Festival Lombardia, il più importante evento del nord Italia dedicato alla pizza napoletana.

La location scelta sarà l’area feste di via Primo Maggio, dove i presenti potranno gustare la vera Pizza Napoletana, con i prodotti della tradizione e con le antiche ricette dei mastri pizzaioli che arriveranno appositamente da Napoli.

L’evento patrocinato dal Comune di Cassano Magnago, è nato dall’amore per la Pizza, icona italiana che ci ha resi celebri e unici nel mondo e diventata da poco patrimonio dell’UNESCO, non sarà una pizzeria a cielo all’aperto, ma un vero e proprio tempio della Pizza Napoletana dove oltre a celebrare la regina della tavola, verranno messi in scena spettacoli live con le migliori tribute band del momento, gare di pizza “MAN vs PIZZA”, karaoke su maxischermo ed intrattenimenti per bambini e famiglie.

Ad accompagnare l’ottima pizza, non mancherà la birra di qualità, infatti sarà partner dell’evento Birra Del Borgo italiana al 100%.

La manifestazione, con ingresso libero, verrà organizzata da Magix Promotion e Pizza Experience capitanata dal Maestro Rosario Piscopo, pizzaiolo quotato a livello mondiale.

Ingresso libero, sempre aperti anche in caso di pioggia e special menù da lunedì a giovedì con Pizza Regina Margherita, birra del borgo e caffè a soli 11 euro.

Vi aspettiamo quindi a Cassano Magnago per dieci giorni di puro divertimento e gusto eccelso con il Pizza Festival Lombardia.

Programma