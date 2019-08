Tutti pazzi per la pizza

Partenza con il botto per il Pizza Festival Lombardia, giunto per la prima volta a Cassano Magnago con i Maestri pizzaioli venuti per l’occasione da Napoli.

Molte le persone accorse all’evento, con intere famiglie sedute nell’accogliente struttura allestita a tema. Non sono mancati i giovani che hanno potuto assistere ai concerti in programma con un intrattenimento di altissima qualità. Anche l’area baby ha accontentato i più piccoli con lo spazio a loro dedicato che fino a domenica garantirà il servizio durante l’apertura della festa. Molti gli spettacoli in programma sicuramente tra i più bizzarri martedì sera la sfida Man Vs Pizza con la finalissima del Tour 2019, record da battere 7 pizze!

Inoltre mercoledì si esibiranno i Pizzaioli Campioni del Mondo di pizzeria acrobatica e giovedì tanto divertimento con il Cassano Talent, le iscrizioni sono ancora aperte per artisti di ogni genere che vorranno mettersi in gioco, davanti ad un pubblico in stile “Corrida di Corrado” dove saranno proprio gli spettatori a decretare il vincitore che porterà a casa un weekend per due persone.

Fine settimana all’insegna dei tributi con venerdì dedicato ai Modà, sabato a Ligabue e domenica a Vasco Rossi.

Uno degli organizzatori Luca Leva:” Personalmente sono rimasto davvero colpito dal pubblico di Cassano, bellissima gente e grande accoglienza per tutti noi con un gran coinvolgimento che ha fatto si che ogni serata andasse alla grande. Numericamente le migliaia di pizze sfornate dimostrano nuovamente che la qualità premia sempre, abbiamo scelto i migliori professionisti del settore e la materia prima di massima qualità, combinazioni necessarie per ottenere il massimo.”