Come prendersi cura del proprio cane in estate

Chi possiede un cane sa che nei mesi estivi le cure dedicate al proprio quattro zampe devono essere adeguate alla stagione. Ovvero la cura del cane alle alte temperature deve essere più accurata; soprattutto per l’alimentazione, e l’ idratazione dell’animale. Inoltre bisogna prenotare le vacanze in luoghi dove sono ammessi anche gli amici a quattro zampe. Il cane a differenza delle persone, soffre il caldo in una maniera terribile, soprattutto alle alte temperature che si creano in città; Il caldo eccessivo può procurare al cane disturbi severi come letargia, debolezza, perdita di appetito.

La dieta estiva per il cane: cibi umidi e molti liquidi

In estate bisogna attuare per il cane una dieta appropriata, che cosa sostenerlo ma senza presa di appesantirlo cibo umido ricco di liquidi, che bisogna far consumare al cane velocemente, per evitare che marciscano nella ciotola. Infatti è meglio somministrare i pasti poco per volta, ma spesso, vuotando e lavando la ciotola ogni volta. Durante i mesi caldi è preferibile non somministrare più le crocchette, perché è un cibo troppo secco. Ha la peculiarità di conservarsi meglio con il caldo; però possono provocare all’animale costipazione e disturbi legati al ricambio dei liquidi. Se il proprio il cane non può farne a meno perché è il suo cibo preferito, bisogna dargli anche in aggiunta del brodo di carne servito tiepido o anche freddo oltre che è una grande ciotola di acqua fresca.

Frutta, verdura e yogurt anche per il cane

Il cane può anche mangiare yogurt ricchi di calcio ma vanno acquistati quelli senza lattosio e senza zucchero; ottime per l’estate la frutta e la verdura, che possono diventare il componente più importante della dieta canina durante il grande caldo. Sono ottimi anche i prodotti pronti da acquistare al supermercato. Bisogna però controllare che siano ricchi di liquido, e con scadenze adeguate. Nel dare da mangiare al cane non bisogna assolutamente lasciare confezioni aperte fuori dal frigorifero, e vanno lavate le ciotole almeno tre volte al giorno. L’igiene è importantissima, poiché con il caldo i batteri proliferano molto più velocemente e il cane può venire colpito da diarrea, e di conseguenza da disidratazione.

In vacanza con Fido: attenzione ai colpi di sole.

E’ bene somministrare i pasti al nostro cucciolo negli orari più freschi, come la mattina oppure al calare del sole. Se lo portiamo in vacanza ricordiamoci che sole e mare fanno bene anche a lui, ma attenzione è colpi di calore. In Italia vi sono molti litorali ad accesso libero, dove potete tranquillamente passare delle giornate con il vostro cane in pieno relax. Ma sorvegliate il cane se scava, potrebbe mangiare cibi marci abbandonati da altri villeggianti.

Idratare il cane molte volte al giorno

Uno degli aspetti più importanti per il benessere del cane, con il caldo è l’acqua: dovete assicurarvi che il cane beve e dovete cambiargli l’acqua in continuazione, senza lasciarla stagnare o riscaldarsi nella ciotola, perché in questo modo avrebbe l’effetto contrario sull’animale, anziché fargli bene gli può provocare dei problemi anche intestinali. Se non controllate se il cane beve a sufficienza il vostro amico potrebbe avere un colpo di calore o altre complicazioni. Sorvegliate che non lecchi o beva l’acqua di mare, pericolosissima.