Il primo mese da sindaco di Nerviani: “Avviata la macchina amministrativa”

«Abbiamo già emanato l’ordinanza per il risparmio dell’acqua e ho scoperto che siamo stati i primi a farlo. Contiamo di arrivare a settembre con piena consapevolezza dell’apparato amministrativo, per avviare subito i progetti che abbiamo promesso». Roberto Nerviani racconta così i piani per il futuro prossimo di Vizzola Ticino e i primi provvedimenti già presi.

Eletto sindaco il 26 maggio scorso con il 67% dei voti, staccando la candidata della Lega Elena Carraro – ferma al 22% – Nerviani ha dichiarato che lo stato dei primi lavori è a buon punto. Come piazza Marconi, il cui rifacimento era nel programma elettorale: «Stiamo eseguendo gli studi di fattibilità; contiamo di partire presto». E ha annunciato una collaborazione più stretta con le forze dell’ordine, in particolare con la Polizia Locale: «Stiamo lavorando per implementare il regolamento, attualmente un po’ obsoleto. Vorremmo aggiungere regole più stringenti per arginare le irregolarità che ci sono nel nostro comune».

Il resto si tratta di ordinaria amministrazione. La giunta dovrà convocare, entro il 31 luglio, un nuovo consiglio per l’assestamento del bilancio, dopo il primo che ha visto il rituale insediamento del nuovo sindaco e dei consiglieri. In questi mesi, quindi, si tratta di studiare le carte per conoscere bene l’apparato amministrativo. «Ma a settembre – promette Nerviani – si ricomincerà a lavorare a testa bassa per Vizzola».