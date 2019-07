Processionaria nel giardino della piscina di Moriggia: “Problema circoscritto, interverremo”

La segnalazione di una lettrice, con tanto di foto inequivocabili: nel giardino della piscina della Moriggia di Gallarate, gestita da marzo dalla società Sporting Club Verona SSD S.r.l. sono presenti in gran quantità insetti del tipo processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, altamente distruttivo per le pinete e particolarmente urticante per vari animali, compreso l’uomo, con i suoi effetti che si manifestano dopo un giorno.

«Personale inaugurazione della stagione in piscina a Moriggia (che frequento da sempre) col benvenuto di decine di processionarie che trovi ovunque. Fuggi fuggi degli ospiti dalla zona infestata. Mai visto prima – ci ha scritto la signora Giovanna -! Pulizia del prato da rifiuti e mozziconi: non pervenuta. Situazione sedie, sdraio e ombrelloni: pessima. Amsc ha lasciato una pesante eredità; il nuovo gestore ha molto lavoro da fare per migliorare».

Tralasciando le critiche soggetive della signora, abbiamo provato a capire se chi gestisce la struttura ha ricevuto segnalazioni e in che modo cercherà di risolvere il problema. Abbiamo provato a contattare la piscina e l’amministratore unico di Amsc, Maurizio Zenoni, gestore della piscina fino a qualche mese fa, ma entrambi i tentativi sono terminati con un nulla di fatto (telefonata interrotta bruscamente). Secondo Enrico Cremonesi, gestore della piscina, interessato della questione anche dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani, «il problema è circoscritto e presente in tutti i parchi e le piscine del mondo. Abbiamo già sentito una ditta che interverrà presto. Non ci sono problemi, queste segnalazioni sono sciocchezze».