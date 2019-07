“Questione di tempo” arriva al cinema sotto le stelle

Mercoledì 31 luglio, nell’ambito di Busto Estate, terzo appuntamento con il cinema estivo all’aperto, curato da BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alle 21.30 nel parco di Villa Calcaterra (via Magenta, 70) sarà proiettato Questione di tempo, un film del 2013, scritto e diretto da Richard Curtis, con protagonisti Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Tom Hollander, Margot Robbie.

Tim (Domhnall Gleeson) scopre che gli uomini di stirpe paterna della sua famiglia si trasmettono un dono, quello di poter tornare indietro nel tempo, potendo modificare i piccoli eventi delle rispettive vite. Dopo i primi, disastrosi tentativi, capisce come utilizzare a proprio vantaggio la stupefacente capacità per poter conquistare Mary (Rachel McAdams), una ragazza incontrata per caso.

Come sempre gli ospiti potranno accomodarsi su sedie o su coperte sul prato e sarà possibile acquistare pop corn e zucchero filato. L’ingresso è gratuito.