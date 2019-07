Per San Leone una settimana di festeggiamenti a Samarate

Il 27 giugno 1779 la salma di San Leone, due anni dopo essere stata portata da Roma, veniva traslata per mano dei Coniratelli della Buona Morte dalla chiesa di San Rocco di Samarate fino a quella parrocchiale.

Quest’anno, in occasione del duecentoquarantesimo anniversario, la parrocchia di Samarate festeggerà l’evento ripercorrendolo fedelmente: ci sarà una processione suggestiva che porterà la salma, custodita in una teca di vetro e portata su di un carro scortato da figuranti centurioni romani, dalla vecchia chiesa a quella nuova.

Si inizia con la solenne processione con l’urna del santo, domenica 7 luglio, ore 20.30, che partirà proprio dalla chiesa di San Rocco fino ad arrivare in piazza Italia, proprio a ricalcare l’evento di duecentoquarant’anni fa.

Alle 21.30, ad animare la piazza ci saranno il palo della cuccagna esibito dall’Aipc (Associazione italiana palo della cuccagna), mercatini e giochi per bambini e stand gastronomici. Ospiti speciali gli sbandieratori di Ferno.

Martedì 9 luglio, in oratorio, dopo il grande successo all’oratorio di Verghera lo scorso giugno, ci sarà lo schiuma party. La corsa podistica non competitiva, organizzata in collaborazione con l’atletica Samverga, sarà mercoledì 10 luglio, ore 20.30. A concludere l’oratorio feriale 2019, la festa chiusura giovedì 11 luglio, ore 20.30. Infine, venerdì 12 luglio la banda di Samarate festeggerà i suoi centoventi anni in piazza Italia, a partire dalle 20.30.

In occasione di questa festa, dopo decenni che i samaratesi non vi entravano, la chiesa di San Rocco rimarrà aperta e sarà visitabile al pubblico.