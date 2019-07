Scontro tra auto e moto all’alba: 27enne ferito a Vezia

Incidente stradale questa mattina all’alba nel Luganese.

Poco prima alle 06.30 a Vezia, un 66enne svizzero alla guida di un’auto si è scontrato in via San Gottardo con un motociclista di 27 anni che proveniva in senso opposto. In seguito all’urto il 27enne è caduto a terra, riportando ferite giudicate serie dai medici.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Lugano, sono giunti i soccorritori della Croce Verde che dopo avere prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato all’ospedale.