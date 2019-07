Si ribalta sulla strada, provinciale bloccata 

Secondo ribaltamento in due giorni sulle strade della piccola Orino.

Questa mattina, giovedì, poco prima delle 8 un’auto si è ribaltata in via Milano – strada che porta a Caldana – sembra dopo un contatto con un altro vicolo.

Sul posto ambulanza automedica e vigili del fuoco per soccorrere le due persone rimaste coinvolte, due uomini di 27 e 49 anni, ferite in modo non grave.

La strada – una provinciale – è rimasta chiusa fino alle 9 circa dagli agenti della polizia locale del Verbano che hanno anche rilevato l’incidente.

Solo ieri nella tarda mattinata un’altra auto, ma in una via interna del paese si era ribaltata con all’interno tre persone tra cui un anziano portato all’ospedale.