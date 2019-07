“Stemmi e casate”, un mondo di simboli da scoprire e ricostruire

Come ogni prima domenica del mese, torna l’appuntamento con le “Indagini al museo”, i pomeriggi che il Museo Baroffio dedica ai bambini tra i 5 e gli 11 anni per avvicinarli all’arte della Collezione, con tutto il piacere del gioco.

Il titolo dell’indagine in programma per domenica 7 luglio alle ore 15 è “Stemmi e casate”.

Cosa hanno scelto in passato i signori per rappresentare la loro casata? Hanno ideato stemmi con simboli, lettere e animali. Con una divertente visita guidata i bambini andranno alla ricerca degli stemmi presenti in Museo e nel borgo del Sacro Monte. Scopo del gioco: ricomporre lo stemma di un’importante famiglia assemblando tutti gli elementi che lo caratterizzano.

Visita per bambini dai 5 agli 11 anni

Ritrovo al Museo Baroffio, in piazzetta del Monastero, al Sacro Monte di Varese.

La partecipazione costa 7€ a bambino oppure 16€ per tutta la famiglia (2 adulti + 2 bambini)

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@sacromontedivarese.it oppure 366 4774873, 328 8377206