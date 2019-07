“Territori in tour” arriva a Gallarate

Continua anche nella settimana che arriva, dal 2 al 5 luglio, il racconto “in movimento” di Varesenews per raccontare il territorio della provincia di Varese.

Dopo la settimana trascorsa a Varese città, da martedì saremo a Gallarate.

La terza città della provincia sarà al centro della terza settimana di “Territori in tour”, progetto nato su impulso di Confartigianato Imprese Varese. Dall’urbanistica all’innovazione nelle aziende, dai pendolari in treno al ruolo crescente nella logistica, uno sguardo su Gallarate come comunità che si evolve, raccontata attraverso storie, casi simbolici ma anche attraverso i dati.

Lo faremo attraverso videointerviste, narrazioni in diretta e post sulla pagina Facebook di Varesenews. Interrogandoci sui possibili scenari futuri e sui fattori che potranno influire su questi scenari.

Interagite con noi in modo da costruire un racconto più corale. Potrete seguirci lungo il tour dalle 9 alle 16 sulla nostra pagina Facebook. A fine giornata potrete poi leggere un primo resoconto a caldo del lavoro fatto e vedere le immagini girate lungo la giornata.

I VIDEO DELLE TAPPE DI VARESE