“Territori in Tour” fa tappa a Saronno

Saronno vuol dire grandi fabbriche dismesse, ma anche grandi marchi che portano il nome della città in giro per il mondo. Saronno vuol dire treni, strade, stazioni e connessioni tra diverse province e territori.

Dopo le tappe di Busto Arsizio e Gallarate, da martedì 16 luglio a venerdì 19 luglio proveremo a raccontare come cambia un altro pezzo di Sud della provincia, la città di Saronno: quattro tappe di Territori in tour, il nostro speciale realizzato insieme a Confartigianato per tratteggiare come è avvenuto o sta avvenendo il cambiamento di questa importante area della provincia di Varese e della Lombardia, fortemente legata alla metropoli milanese, ma anche alla vicina Monza e Brianza e al Comasco.

Incontreremo artigiani, operatori del commercio e imprenditori che ogni giorno hanno rapporti e scambi con tutto il mondo, visiteremo fabbriche e negozi, scopriremo come l’amministrazione comunale vuole cambiare l’aspetto di buona parte della città riqualificando le gigantesche aree dismesse in pieno centro e come la rete ferroviaria rappresenti l’anima e il cuore pulsante per moltissimi cittadini che partono da Saronno o ci passano, o ci arrivano. Parleremo con chi si occupa degli ultimi e vedremo come anche in questa zona ci sia un’attenzione nuova e rinnovata all’ambiente, all’energia sostenibile, al verde.

Lo faremo attraverso videointerviste, narrazioni in diretta e post sulla pagina Facebook di Varesenews. Interrogandoci sui possibili scenari futuri e sui fattori che potranno influire su questi scenari. Interagite con noi in modo da costruire un racconto più corale.Potrete seguirci lungo il tour dalle 9.30 alle 16 (circa) sulla nostra pagina Facebook. A fine giornata potrete poi leggere un primo resoconto a caldo del lavoro fatto e vedere le immagini girate lungo la giornata.