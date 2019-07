“Territori in Tour” fa tappa a Busto Arsizio

C’era una volta la Busto Arsizio delle cento ciminiere che sbuffavano fumo nero e denso, la Busto Arsizio delle grandi fabbriche tessili e meccaniche. Il mito della Manchester d’Italia, raccontato tante volte, resta sullo sfondo della Busto Arsizio odierna e anche di quella del futuro.

Dopo le tappe gallaratesi, da martedì 9 luglio a venerdì 12 racconteremo la Busto degli anni duemila e quella che verrà con le quattro tappe bustocche di Territori in tour, il nostro speciale realizzato insieme a Confartigianato per tratteggiare come è avvenuto o sta avvenendo il cambiamento di questa importante area della provincia di Varese e della Lombardia, uno dei motori della nostra Italia e dell’Europa intera.

Qui, dove si intrecciano le arterie più importanti che collegano Milano alla Svizzera, dove si muovono milioni di tonnellate di merci dal nord al sud dell’Europa e viceversa, dove le grandi aree industriali svuotate stanno cambiando volto, dove l’immigrazione prima dal sud Italia e poi dall’estero sta cambiando i connotati della popolazione che ci vive, dove la passione per il fare e per l’impresa rimane sempre a livelli altissimi, ci muoveremo incontrando imprenditori, amministratori, associazioni, insegnanti, lavoratori che ci racconteranno dove sta andando Busto Arsizio.

Lo faremo attraverso videointerviste, narrazioni in diretta e post sulla pagina Facebook di Varesenews. Interrogandoci sui possibili scenari futuri e sui fattori che potranno influire su questi scenari.

Interagite con noi in modo da costruire un racconto più corale.Potrete seguirci lungo il tour dalle 9 alle 16 sulla nostra pagina Facebook. A fine giornata potrete poi leggere un primo resoconto a caldo del lavoro fatto e vedere le immagini girate lungo la giornata.