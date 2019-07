Treni, il mese parte con una raffica di ritardi

La situazione dei treni del mattino in tempo reale.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 23008 (TREVIGLIO 06:40 – VARESE 08:47) è rimasto fermo nella stazione di TRECELLA per un guasto al treno. Viaggia con 20 minuti di ritardo.

LUINO-GALLARATE-MILANO

Il treno 33289 (LUINO 07:20 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:44) oggi partirà dalla stazione di LAVENO MOMBELLO FS alle ore 07:41, per le ripercussioni di un guasto al treno corrispondente.

Il treno 33287 (LUINO 06:19 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:57) viaggia con 16 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

Il treno 5302 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:32 – PORTO CERESIO 07:45) viaggia con 26 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO

Il treno 25557 (MENDRISIO 06:33 – MALPENSA T2 07:47) viaggia con 14 minuti di ritardo per un guasto al treno ora risolto.

Il treno 25555 (MENDRISIO 05:33 – MALPENSA T2 06:47) e il treno corrispondente 25560 (MALPENSA T2 07:13 – MENDRISIO 08:27) oggi non saranno effettuati per guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.