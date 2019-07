Treni, ritardi e soppressioni

Un altro lunedì di passione per i pendolari: quelli che si servono del treno per raggiungere il luogo di lavoro questa mattina, lunedì 15 luglio, hanno dovuto fare i contri con ritardi e soppressioni per due direttrici importanti.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 23011 (VARESE 06:13 – TREVIGLIO 08:20) viaggia con 14 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Il treno 23013 (VARESE 06:43 – TREVIGLIO 08:50) viaggia con 23 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

l treno 24116 (ALBAIRATE 08:38 – SESTO S.GIOVANNI 09:37) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

Il treno 24100 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:17 – SARONNO 06:24) oggi non è stato effettuato per un guasto che ha reso necessario prolungare la sosta tecnica.

Il treno corrispondente 24109 (SARONNO 06:35 – ALBAIRATE 08:22) oggi è cancellato.

Il treno 24111 (SARONNO 07:05 – ALBAIRATE 08:52) oggi partirà dalla stazione di SEREGNO alle ore 07:34, per le conseguenze di un guasto d un altro treno.

È possibile seguire l’andamento della circolazione ferroviaria collegandosi all’apposita pagina “circolazione in tempo reale“.