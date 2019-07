Un viaggio “millenario” alla scoperta del Monastero di Torba

Una speciale visita guidata alla scoperta delle tante anime del Monastero di Torba. L’appuntamento è per sabato 27 luglio, per un viaggio attraverso la storia millenaria del primo bene FAI, con focus sui cinque secoli in cui è stato cascina, per riscoprire vicende, tradizioni e aneddoti della vita contadina. Le visite guidate sono a cura di Archeologistics e vi permetteranno di vivere una serata molto particolare: si terranno alle 19 e 45, alle 21 e alle 22.

Per chi lo desidera sarà inoltre possibile partecipare all’aperitivo a cura de La Cucina del Sole.

Su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Per prenotare la visita guidata: faitorba@fondoambiente.it – tel 0331 820301

Per prenotare l’aperitivo: info@lacucinadelsole.it – tel. 348 8687196

ORARI

Dalle 19.00 alle 23.00

Visite guidate ore 19.45 – 21.00- 22.00

BIGLIETTI

Ingresso e visita guidata

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4

Intero: € 10

Ridotto (6-18 anni): € 5

Famiglia (2 adulti + 2 ridotti): € 25

Aperitivo (comprensivo di un drink e menù a buffet): € 15.