Varallopop: un week end musicale, con i Finley e Matrioska

Hip hop, rock, ska e molto altro per il week end – da venerdì 13 a domenica 15 luglio – a tutta musica di Varallo Pombia, nell’area verde di Cascinetta, vicino al tendone ristoro. È il diciassettesimo anno che la manifestazione (a scopo benefico) viene organizzata e raccoglie sempre successo e buoni risultati.

Venerdì 12 luglio ci saranno i dj set di Gabba e M_nos, successivamente si esibiranno i Legends, con il loro repertorio di classici pop e rock. Special guest il gruppo legnanese Finley che, dopo anni di assenza dai palchi, è tornato con un nuovo disco. Pedro, Ka, Ste e Dany suoneranno i successi dei loro inizi ma anche qualche brano tratto dal nuovo disco We are Finley (2019). La serata verrà poi chiusa da Casto dj e Claudio Sax.

Sabato 13 luglio è la giornata no stop di musica, effetti luminosi ed animazioni grazie agli Students out of school.

Domenica 14 luglio, invece, ci saranno gli ultimi live, tra la finale del concorso di canto con New Sound Acr e l’esibizione pop-rock di Valentina Bacchetta e Corrado Cerutti e con le anime folk di Le Mondane.

Il finale del Varallopop è tutto della storica band ska Matrioska, che da vent’anni anima i palchi italiani con un repertorio originale il mondo dello ska italiano.

Per tutto il week end sarà aperto lo stand gastronomico e sarà possibile ammirare delle esposizioni degli artisti Chiara Ruffato, Stefano Zaccanti, Claudio Nero e Claudio Forlani.