Dal 30 giugno al 14 agosto chiude il ponte di Oleggio, ecco le deviazioni pianificate

Si è tenuto nella Prefettura di Varese, un incontro volto a pianificare e mitigare l’impatto sulla viabilità dei prossimi lavori di manutenzione straordinaria sul ponte al km 47+079 della S.S. n. 527 “Bustese”, nel comune di Lonate Pozzolo. (la foto è di Wikipedia)

L’intervento, appaltato da ANAS S.p.A. per un valore complessivo di 2.000.000,00 €, risulta essere indispensabile a causa del degrado strutturale dell’impalcato esistente e prevede la realizzazione di una nuova soletta con caratteristiche di maggiore resistenza, in linea con gli standard tecnici e normativi vigenti.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Lonate Pozzolo, del Comune di Oleggio, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Questura di Varese.

La S.S. n. 527 “Bustese” in quel tratto rappresenta un’arteria di collegamento fondamentale, connettendo l’area adiacente all’aeroporto di Milano Malpensa con la provincia di Novara, ed è quotidianamente utilizzata da numerosi pendolari e da un significativo volume di traffico commerciale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà necessaria la completa chiusura al traffico della S.S. n. 527 tra il km 46+700 e il km 47+079 per circa 45 giorni.

Durante l’incontro sono state definite le modalità per minimizzare i disagi alla circolazione ed è stato individuato il periodo più opportuno per l’intervento.

È stato concordato che la chiusura avrà inizio il 30 giugno 2025 e terminerà il 14 agosto 2025.

Il traffico veicolare sarà deviato lungo le autostrade A4 e A8 e lungo la S.S. 341 (ponte sul Ticino tra Galliate e Turbigo).

Per il solo traffico leggero inferiore a 3,5 tonnellate, saranno previste deviazioni aggiuntive lungo la S.S. 336 (ponte di Porto della Torre tra Varallo Pombia e Somma Lombardo) e la S.S. 33 (ponte sul Ticino tra Castelletto Ticino e Sesto Calende).

Le autorità coinvolte si impegnano a monitorare costantemente la situazione e a fornire aggiornamenti tempestivi per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e gli operatori economici.