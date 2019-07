VedanoByWhite, musica, cibo e shopping per una lunga notte d’estate

Anche quest’anno il programma dell’Estate Vedanese propone “La notte degli artisti”, un’occasione per vivere il paese con tante iniziative realizzate dal Comune con la collaborazione delle associazioni e dei commercianti.

L’iniziativa, intitolata “VedanoByWhite“, si svolgerà sabato 13 luglio.

A partire dalle 19 nelle piazze e nelle vie del paese ci saranno momenti di musica dal vivo, laboratori per bambini, mostre ed iniziative nei negozi che resteranno aperti fino a notte.

Esercenti e commercianti del centro proporranno punti gastronomici, novità tutte da gustare, mostre e una sfilata di moda.

In via Matteotti anche gli artisti e le bancarelle di artigianato artistico della Tana delle Costruzioni, mentre in vari momenti della serata si potrà assistere allo spettacolo itinerante “Le lucine della notte”, a cura di Lia Locatelli.

Qui la locandina con la mappa e i dettagli delle iniziative in programma