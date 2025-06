Lati e Loxim insieme per il mercato indiano: nasce una joint venture strategica nei tecnopolimeri

Nasce la Lati-Loxim Thermoplastics Private Limited, una nuova joint venture strategica pensata per rafforzare la presenza nel mercato indiano delle plastiche ingegneristiche. Un progetto maturato nell’ambito dello spin-off della divisione Engineering Compounds di Loxim che rappresenta un passo importante nello sviluppo industriale e tecnologico dell’area.

La collaborazione fonde le competenze tecnologiche avanzate di Lati, player europeo di riferimento nei tecnopolimeri ad alte prestazioni, con la profonda conoscenza del mercato locale di Loxim, attiva con una capacità produttiva annua di 20.000 tonnellate nel distretto industriale di Sanand, nello stato del Gujarat. Un’area strategica che permetterà alla nuova entità di rispondere con efficienza alla domanda nei settori E&E, elettrodomestici, automotive e mobilità elettrica.

«Questa joint venture nasce da una profonda condivisione di valori: attenzione alle persone, etica del lavoro, spirito di innovazione e sostenibilità – ha dichiarato Michela Conterno, ceo di Lati – Unendo la nostra competenza tecnica alla presenza produttiva di Loxim, potremo offrire soluzioni avanzate mantenendo l’elevato standard qualitativo che ci contraddistingue».

Canon Patel, managing director di Loxim, ha evidenziato il valore umano dell’accordo: «Ciò che rende speciale questa partnership è la relazione autentica costruita su integrità, fiducia e una visione condivisa orientata all’innovazione e alla sostenibilità. Insieme a Lati, portiamo soluzioni di livello internazionale sempre più vicine ai nostri clienti in India».

Grazie a un laboratorio tecnico dedicato e a risorse locali, Lati-Loxim sarà in grado di sviluppare progetti su misura per il mercato indiano, affrontando con tempestività le sfide imposte dal contesto geopolitico e industriale attuale. La nuova realtà si propone così come punto di riferimento per un’industria più resiliente, sostenibile e attenta al benessere delle persone.