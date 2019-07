Women by Ornella De Rosa a Showcase Gallery

Showcases Gallery presenta da sabato 6 luglio una selezione di opere di Ornella De Rosa in arte Dro, artista iperrealista che da anni esprime sentimenti ed emozioni attraverso lo sguardo partecipe ed elegante dell’universo femminile rappresentato. Le sue opere, impeccabili nella tecnica pittorica e nella stesura del colore, catturano un istante e cristallizzano come un “frame fotografico” un attimo all’interno del racconto allontanandoci però da ogni scansione temporale e da ogni cognizione spaziale.

L’artista “punta l’obbiettivo” diretta sul soggetto e la luce frontale, il segno lineare e il colore uniforme ed armonioso, annullano ogni distanza tra soggetto e spettatore.

Le donne rappresentate da Dro sono reali, presenti, eteree ma palpabili, non temono il nostro sguardo e sembrano accennare un movimento e in ogni istante, pare ci possano raggiungere.

Le opere vivono in un’atmosfera “sospesa” in cui il puntiglioso realismo del particolare si armonizza col piacere di una figura ricca di riferimenti. La sua visione artistica complessiva chiara ed allusiva insieme si manifesta con una pittura leggera ed aerea.

In ogni sua opera c’è un elemento dominante di presenza “fisica”, “reale” un “qua” che corrisponde alla figura femminile e che contemporaneamente è presente un rimando, un “altrove”, rappresentato da un fiore, un drappo, un paio di occhiali, un oggetto reale, che sposta la percezione dell’opera da un istante reale ad uno infinito. Sono donne senza tempo che fluttuano in un’atmosfera rarefatta, che s i muovono all’interno di una composizione bilanciata, concretizzazione del reale o evocazione di un desiderio.

Sono la rappresentazione di un mondo complesso e raffinato, ma proprio per questo estremamente affascinate.

Nasce e risiede a Brescia, in un borgo della Franciacorta e li ha sede il suo studio. Figlia d’arte, dalla mamma pittrice apprende, fin da piccolissima, i primi insegnamenti del disegno, del colore e l’amore per l’arte. Dopo la maturità tecnica frequenta l’accademia Wins di Brescia e con un programma di studi triennale approfondisce le varie discipline artistiche. Inizia il suo percorso come ritrattista, proseguendo poi la sua ricerca appassionandosi sempre più alla raffigurazione umana, nell’intento di “fermare” sulla tela i pensieri le emozioni ed i sentimenti dei volti e corpi dipinti, attraverso l’uso di tagli fotografici ed una tecnica pittorica che si accosta spesso all’iperrealismo. Socio fondatore e presidente di ArteViva, membro della scuola civica di educazione permanente, insegnante ai corsi di disegno e pittura per adulti e bambini. Dal 2009 partecipa a mostre collettive di rilievo, nazionali ed internazionali, a concorsi ad eventi artistici, ottenendo ambiti riconoscimenti e premi. Nel 2018 vincitrice del premio “mostra personale” nel concorso BAC-18 promosso da Biancoscuro.

WOMEN – mostra personale di Ornella De Rosa

A cura di Palmira Rigamonti e Franco Crugnola

Catalogo edito da SGE con prefazione a cura di Palmira Rigamonti

Mostra realizzata in collaborazione con la rivista BIANCOSCURO ART MAGAZINE

Showcase Gallery (by Franco Crugnola Studio di Architettura)

Via San Martino della Battaglia, 11 – 21100 Varese

Inaugurazione sabato 6 luglio ore 17.00

6 luglio – 2 agosto 2019

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30/15.00 – 18.00

Sabato e domenica su appuntamento telefonando al 338 2303595

