Addio a Nadia Toffa

Si è spenta nella notte Nadia Toffa, la popolare conduttrice delle Iene. Aveva 40 anni.

Lei stessa aveva raccontato pubblicamente la sua lotta contro il tumore, scoperto in seguito al malore avuto nel 2017 durante le riprese di un servizio a Trieste.

L’annuncio è stato dato dalla redazione dello stesso programma televisivo con un commovente post su Facebook:

E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI.

Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi.

D’altronde nella vita hai lottato sempre.

Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi.

Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la NOSTRA Toffa, la più tosta di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua lotta, noi restavamo in silenzio e tu sorridevi.