Agosto in Vetta

All’Hotel La Vetta il mese di agosto ha tanti appuntamenti in calendario: per festeggiare la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, al Ristorante Terra Rossa, ti aspetta una cena all’aperto sotto le stelle con un menù speciale e i fuochi d’artificio (4 portate, bevande escluse a 50€); le stelle tengono banco anche la sera successiva: l’11 agosto, dalle ore 20.00, si terrà l’evento “Guardando le stelle”, una serata all’insegna dell’astronomia insieme a Corrado Pidò che con i suoi telescopi ci mostrerà il cielo di San Domenico da una prospettiva nuova ed affascinante; il 14 agosto, non puoi mancare alla manifestazione “Vin Sando“, una degustazione dedicata ai vini del Piemonte, dalle 12.00 alle 20.00 con musica live e dj set a cura di Marco Alberti (15€ a persona con 5 asaggi diversi).

Per Ferragosto, resta con noi al fresco e concediti un pranzo gourmet dedicato ai sapori di montagna al ristorante dell’Hotel (40€ a persona, bevande escluse).

La merenda letteraria del giovedì, presso la terrazza dell’Abergo Cuccini, con vista rilassante sul Parco Avventura, in agosto vi aspetta con i seguenti autori:

l’8 vi aspetta Raffaele Fattalini e il libro Dove comincia la bella Italia, una raccolta di Impressioni di viaggio. Artisti, scrittori e personaggi storici sul Lago Maggiore, lago d’Orta e valli dell’Ossola;

il 22 tocca a Raffaele e Tommaso De Chirico con “Un nobile viaggiatore del XVIII secolo – La vera storia di Cagliostro”. Una vasta documentazione, raccolta nel corso di approfondite ricerche d’archivio, completa la narrazione ricca di eventi della vita del grande Maestro;

chiude il mese Michele Sgamma, il 29, con Sogni d’horror, 17 storie d’ordinaria follia degli esseri umani, le loro mistificazioni, i sogni, le paure.

Il pomeriggio di mercoledì 21 agosto, nella piazzetta dell’Hotel, il cartellone artistico e culturale di San Domenico presenta l’esposizione dedicata a Silvio Crespi con “La montagna ed oltre”.

Per gli appassionati di sport e corsa, l’evento clou si terrà dal 23 al 25 agosto, con la Rampigada, la stupenda gara di corsa in montagna che si snoda sul percorso ad anello San Domenico – Alpe Veglia – Alpe Ciamporino – San Domenico! Quest’anno l’appuntamento raddoppia:

venerdì 23 agosto 2019: al via il Vertical che risale le piste da sci con un km verticale da brivido!

domenica 25 agosto 2019: la Rampigada Half Marathon sul percorso ormai collaudato di 21km che porta i concorrenti a vivere un’esperienza unica all’interno del Parco dell’Alpe Veglia.

Info e iscrizioni su www.rampigada.com