Aspettando i fuochi, la Comunità di Sant’Eusebio saluta Don Norberto e accoglie Don Emilio

Quella di questi giorni non è solo la festa della comunità di Sant’Eusebio, con il culmine atteso da moltissime persone per le 23 di giovedì 1 agosto con lo spettacolo pirotecnico, ma anche un momento per salutare Don Norberto Brigatti che saluta Casciago dopo 11 anni e dare il benvenuto al nuovo parroco Don Emilio Rimoldi nella comunità pastorale che comprende anche Morosolo, Luvinate e Barasso.

Durante la messa di giovedì 1 agosto, presieduta dal Vicario Episcopale di Varese Monsignor Giuseppe Vegezzi, il parroco uscente Don Norberto ha voluto salutare e ringraziare la comunità: «Questo momento non deve essere visto come un cambio di “direttori d’azienda” ma un passaggio. Non esistono nel regno di Dio i padroni di casa perché siamo tutti ospiti, e siamo tutti uguali sotto questo aspetto», ha detto nell’omelia.

«Ogni anno questa festa unisce le diverse parrocchie della comunità, ma quella di quest’anno marca il mio inizio ufficiale – ha detto invece Don Emilio -. Oggi dobbiamo chiederci dove siamo arrivati e dove possiamo migliorare per procedere tutti insieme, camminando con Gesù, perché altrimenti saremmo solo una delle tante associazioni del terzo settore. Voglio pregare Sant’Eusebio che ha costruito questa chiesa in un territorio pagano per sostenere questo cammino».

Monsignor Vegezzi ha voluto ringraziare personalmente Don Norberto per il suo ministero durato 11 anni: «Chiedo a tutti i presenti di essere ospitali con Don Emilio», ha detto a conclusione della Messa delle 10.30. I saluti ufficiali a Don Norberto sono previsti per la giornata di domenica 1 settembre, alle 17 in oratorio a Casciago.