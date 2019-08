Attivo il nuovo servizio di igiene urbana

Il primo di agosto è iniziato il nuovo servizio di igiene urbana aggiudicato ad Amsa ed Econord (raggruppamento di Associazione Temporanea Impresa). Il nuovo appalto è in linea e in continuità con il precedente con un importo di aggiudicazione di circa 3 milioni di euro all’anno per una durata di 5 anni che non andrà ad incidere sull’aliquota della TARI. Tanti saranno inoltre i servizi innovativi, rispetto al precedente appalto, che nel corso del contratto si attiveranno andando a migliorare un servizio essenziale per la città.

Con l’inizio del nuovo servizio i cittadini saronnesi stanno già vedendo i nuovi mezzi sulle strade cittadine, come è già attivo il nuovo numero verde (800 332299) in funzione ventiquattro ore su ventiquattro. A queste novità si aggiunge la presenza di guardie giurate a presidio del centro raccolta che verrà potenziata nei giorni di massima affluenza. Da settembre inoltre, verranno attivate ulteriori servizi.

«L’amministrazione ha fortemente voluto mantenere invariate le abitudini dei saronnesi per quel che riguarda i giorni di raccolta e le zone. Per ridurre l’impatto ambientale dei mezzi, tutta la flotta di nuova immatricolazione sarà euro 6 e a metano. Inoltre, il 30% del totale dei mezzi utilizzati dovrà essere comunque almeno euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL. Ancora più nello specifico, vengono introdotti nuovi furgoncini ad alimentazione gpl ed elettrici, una nuova macchina per il lavaggio strade, nuovi mezzi semi automatizzati e macchinari specifici per la pulizia nelle zone a traffico limitato (ztl). Questi nuovi macchinari necessitano di un periodo di tempo di apprendimento da parte degli operatori per poter rendere al meglio. Durante le fasi di inizio lavoro potranno verificarsi dei disagi che col passare dei giorni tenderanno a diminuire. La programmazione teorica si affinerà con l’esperienza sul campo. Tra gli aspetti più significati che abbiamo voluto introdurre – ha affermato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – voglio sottolineare l’entrata in servizio di guardie giurate per ridurre gli atteggiamenti degradanti che in questi anni si sono verificati nel centro raccolta. In questo modo andiamo incontro alle esigenze dei nostri concittadini potenziando il controllo in un’area molto frequentata dai saronnesi».

«Abbiamo investito sulla qualità del servizio, come si è potuto vedere e nuovi mezzi stanno effettuando il servizio di pulizia delle nostre strade e marciapiedi. E’ entrata subito in azione la guardiania privata al centro raccolta che sarà potenziata il sabato. Non abbiamo modificato le abitudini dei saronnesi che hanno portato ad ottimi risultati sul fronte della qualità dei rifiuti conferiti. Il nuovo numero verde è da subito attivo. Un inizio del servizio che non ha avuto problemi rilevanti», commenta l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone.