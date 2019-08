Cade in bicicletta, grave un settantenne

Ha perso il controllo della sua bicicletta, forse a causa di un malore, ed è caduto in terra. L’uomo, un anziano di di 70 anni, domiciliato nel canton Grigioni, versa in gravi condizioni. Il fatto, segnalato dalla Polizia Cantonale, è avvenuto oggi dopo le 13.30 a Muralto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.