Calendario di A2, la Futura Giovani scatta contro Torino

(Foto Facebook – Futura Volley Giovani Busto Arsizio)

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha diramato i calendari di Serie A1 e Serie A2 per la stagione 2019/2020: la Futura Giovani faranno il proprio storico esordio al San Luigi di Sacconago già alla prima giornata contro il Cus Torino Volley.

Al Campionato di Serie A2 partecipano 20 squadre, divise in due gironi da 10, Girone A e Girone B. Nella prima fase, denominata Regular Season, le formazioni si affrontano in incontri di andata e ritorno per 18 giornate complessive. Al termine della Regular Season, le migliori 5 formazioni di ogni girone si qualificano alla Pool Promozione, mentre le restanti 5 squadre di ogni girone sono raggruppate nella Pool Salvezza. In questa seconda fase ogni team affronta solo le squadre non già incontrate nella Regular Season, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate, mantenendo tutti i punti conquistati nella Regular Season.

Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 8^ posizione della Pool Promozione più la 1^ classificata della Pool Salvezza disputano i Play Off Promozione con la seguente formula: i quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (da disputarsi nel caso in cui le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di punti, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde) secondo accoppiamenti 2^ vs 1^ Pool Salvezza, 3^ vs 8^, 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, mentre semifinali e finale al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l’eventuale spareggio sul campo della migliore classificata.

Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1, mentre le formazioni dalla 4^ alla 7^ posizione della Pool Salvezza disputano un Play Out: le perdenti delle sfide 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, al meglio delle tre gare, retrocedono in B1.

Ecco nel dettaglio le giornate del Girone B, in cui la Futura è stata inclusa, con particolare evidenza alle sfide delle biancorosse:

1^ GIORNATA

Andata 6 ottobre – Ritorno 1 dicembre

Delta Informatica Trentino – Acqua&Sapone Roma Volley Club

LPM BAM Mondovì – Roana CBF HR Macerata

P2P Smilers Baronissi Olimpia – Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Cus Torino Volley

Sigel Marsala – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

2^ GIORNATA

Andata 13 ottobre – Ritorno 8 dicembre

Cus Torino Volley – P2P Smilers Baronissi

Olimpia Teodora Ravenna – Delta Informatica Trentino

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – LPM BAM Mondovì

Roana CBF HR Macerata – Sigel Marsala

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

3^ GIORNATA

Andata 20 ottobre – Ritorno 15 dicembre

Delta Informatica Trentino – Cus Torino Volley

LPM BAM Mondovì – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Roana CBF HR Macerata

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – P2P Smilers Baronissi

Sigel Marsala – Olimpia Teodora Ravenna

4^ GIORNATA

Andata 27 ottobre – Ritorno 22 dicembre

Cus Torino Volley – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Olimpia Teodora Ravenna – LPM BAM Mondovì

P2P Smilers Baronissi – Delta Informatica Trentino

Roana CBF HR Macerata – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Sigel Marsala

5^ GIORNATA

Andata 31 ottobre – Ritorno 26 dicembre

Delta Informatica Trentino – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Roana CBF HR Macerata – Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – LPM BAM Mondovì

Sigel Marsala – Cus Torino Volley

Acqua&Sapone Roma Volley Club – P2P Smilers Baronissi

6^ GIORNATA

Andata 3 novembre – Ritorno 29 dicembre

Delta Informatica Trentino – Roana CBF HR Macerata

LPM BAM Mondovì – Cus Torino Volley

Olimpia Teodora Ravenna – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Acqua&Sapone Roma Volley Club

P2P Smilers Baronissi – Sigel Marsala

7^ GIORNATA

Andata 10 novembre – Ritorno 5 gennaio

Cus Torino Volley – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Olimpia Teodora Ravenna – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Roana CBF HR Macerata – P2P Smilers Baronissi

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Delta Informatica Trentino

Sigel Marsala – LPM BAM Mondovì

8^ GIORNATA

Andata 17 novembre – Ritorno 12 gennaio

Cus Torino Volley – Roana CBF HR Macerata

LPM BAM Mondovì – P2P Smilers Baronissi

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Sigel Marsala – Delta Informatica Trentino

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Olimpia Teodora Ravenna

9^ GIORNATA

Andata 24 novembre – Ritorno 19 gennaio

Delta Informatica Trentino – LPM BAM Mondovì

Olimpia Teodora Ravenna – Cus Torino Volley

P2P Smilers Baronissi – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Roana CBF HR Macerata – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Sigel Marsala