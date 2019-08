Svelato il calendario, la Uyba parte da Firenze

È stato finalmente pubblicato il calendario del campionato 2019/2020 di Serie A1 femminile, composto da 14 squadre (una in più dello scorso anno). L’avventura della UYBA inizierà a Firenze nel weekend 12-13 ottobre, contro le padrone di casa de Il Bisonte e terminerà con l’ultima giornata di regular season, il 28 marzo 2020 al PalaYamamay contro la Imoco Volley Conegliano.

Sarà una stagione intensa e con molte formazioni che hanno rinnovato la rosa e si sono rinforzate e con le due new entry, Bartoccini Fotinfissi Perugia e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta (la trasferta più lunga della stagione), pronte a farsi valere.

Conclusa la regular season scatteranno i playoff che vedranno la partecipazione delle 12 squadre (le prime 4 si qualificheranno direttamente ai quarti di finale e mentre le altre saranno impegnate in un turno di ottavi di finale). Grande novità è la finale scudetto disputata in gara unica, nel fine settimana del 9-10 maggio 2020 e in campo neutro rispetto alle due formazioni che si contenderanno il titolo.

Per Gennari e compagne sarà un inizio soft, con i primi tre turni contro Firenze, Chieri e Brescia, prima del big match contro la Igor Gorgonzola Novara. Santo Stefano invece corrisponderà all’ultima giornata del girone di andata e vedrà le farfalle impegnate in trasferta a Conegliano.

Quanto alla Coppa Italia, si disputerà secondo la formula della Final Eight, in programma nella settimana tra il 30 gennaio e il 2 febbraio e come sempre saranno qualificate le prime 8 classificate del girone di andata. Sabato 16 novembre, con la Supercoppa Italiana che vedrà opposte Conegliano (forte dell’arrivo di Egonu) e Novara (orfana invece della talentuosa schiacciatrice).

IL CALENDARIO DI A1

1^ GIORNATA

Andata 13 ottobre 2019 – Ritorno 15 gennaio 2020

Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza

èpiù Pomì Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Zanetti Bergamo – Lardini Filottrano

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

2^ GIORNATA

Andata 20 ottobre 2019 – Ritorno 19 gennaio 2020

Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo

Lardini Filottrano – Imoco Volley Conegliano

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Saugella Monza – Zanetti Bergamo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – èpiù Pomì Casalmaggiore

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Il Bisonte Firenze

3^ GIORNATA

Andata 27 ottobre 2019 – Ritorno 26 gennaio 2020

Imoco Volley Conegliano – èpiù Pomì Casalmaggiore

Lardini Filottrano – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Il Bisonte Firenze – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo – Saugella Monza

4^ GIORNATA

Andata 31 ottobre 2019 – Ritorno 9 febbraio 2020

Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci

èpiù Pomì Casalmaggiore – Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Lardini Filottrano

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Imoco Volley Conegliano

5^ GIORNATA

Andata 3 novembre 2019 – Ritorno 12 febbraio 2020

Imoco Volley Conegliano – Zanetti Bergamo

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Lardini Filottrano – èpiù Pomì Casalmaggiore

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Saugella Monza

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri

6^ GIORNATA

Andata 10 novembre 2019 – Ritorno 16 febbraio 2020

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano

Saugella Monza – Lardini Filottrano

Unet E-Work Busto Arsizio – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Il Bisonte Firenze – Bosca S.Bernardo Cuneo

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci

Zanetti Bergamo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Banca Valsabbina Millenium Brescia – èpiù Pomì Casalmaggiore

7^ GIORNATA

Andata 17 novembre 2019 – Ritorno 23 febbraio 2020

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

èpiù Pomì Casalmaggiore – Saugella Monza

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio

Lardini Filottrano – Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano

8^ GIORNATA

Andata 24 novembre 2019 – Ritorno 26 febbraio 2020

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza

Unet E-Work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze – Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri – èpiù Pomì Casalmaggiore

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Lardini Filottrano

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Bartoccini Fortinfissi Perugia

9^ GIORNATA

Andata 1 dicembre 2019 – Ritorno 1 marzo 2020

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Monza – Banca Valsabbina Millenium Brescia

èpiù Pomì Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze

Zanetti Bergamo – Bosca S.Bernardo Cuneo

Lardini Filottrano – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Imoco Volley Conegliano

10^ GIORNATA

Andata 8 dicembre 2019 – Ritorno 8 marzo 2020

Unet E-Work Busto Arsizio – èpiù Pomì Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Zanetti Bergamo

Bosca S.Bernardo Cuneo – Lardini Filottrano

11^ GIORNATA

Andata 15 dicembre 2019 – Ritorno 15 marzo 2020

Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

èpiù Pomì Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo

Zanetti Bergamo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Lardini Filottrano – Il Bisonte Firenze

12^ GIORNATA

Andata 22 dicembre 2019 – Ritorno 22 marzo 2020

Igor Gorgonzola Novara – èpiù Pomì Casalmaggiore

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Saugella Monza

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Bosca S.Bernardo Cuneo

13^ GIORNATA

Andata 26 dicembre 2019 – Ritorno 28 marzo 2020

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze

èpiù Pomì Casalmaggiore – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Zanetti Bergamo – Igor Gorgonzola Novara

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Reale Mutua Fenera Chieri

Lardini Filottrano – Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia