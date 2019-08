Centocinquanta piccoli ciclisti in gara a Besozzo

Si è corso ieri mattina, domenica 18 agosto, il 2° Trofeo Comune di Besozzo per la categoria giovanissimi, organizzato dalla Società Ciclistica Alfredo Binda in stretta collaborazione con il Comune di Besozzo. Sul circuito cittadino di 1,2 chilometri, da ripetere più volte in base alla categoria, si sono sfidati 150 bambini e bambine dai 7 ai 12 anni per le categorie G1, G2, G3, G4, G5 e G6.

Particolare entusiasmo ha suscitato la presentazione di tutte le squadre partecipanti sul palco allestito in sede di partenza come da protocollo in uso nella Tre Valli Varesine dei professionisti. A fianco del Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda Renzo Oldani, il Comune di Besozzo con il Sindaco Riccardo Del Torchio, il Vicesindaco e assessore Gianluca Coghetto e gli assessori Silvia Sartorio e Michele Bonati che, come amministrazione comunale, hanno portato un significativo contributo non solo organizzativo ma anche di passione ed entusiamo per lo sport come esperienza formativa per i giovani.

Alla manifestazione hanno preso parte 38 squadre provenienti da Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta: Busto Garolfo, C.C. Cardanese, Cassina Rizzardi, Cicl.Biringhello, Equipe Corbettese, G.C. Almenno, G.C. Ossona, G.S. Prealpino, G.S.C. Comerio, G.S.Giovani Giussanesi, G.S.S.Macario “V. Biolo”, Gs Cicli Fiorin, Gs Vco Lepontia, Ju Green Gorla Minore, Kilometrozero Boys, Lavena Coop Ponte Tresa, Molinello Servetto, Nuovi Orizzonti Pol. Inv. Sup., Pedale Morbegnese, Pedale Ossolano, Pedale Saronnese, Polisp. Besanese, Remo Calzolari Da Moreno, S.C. Orinese, Sc.Castellettese Cicli Varsalona, Team Ciclocross P.C.R., U.C.A.B. 1925 Biella, Uc Costamasnaga, Us Carbonate, Us Cassina De’ Bracchi, V.C. Cassano Magnago 1992, V.C. Eporediese, V.C. Raffaele Marcoli, V.C. Sommese, V.C.Arbedo Castione Immoprogram, V.S. Abbiategrasso, Xco Project, Young Bikers Team Balmamion.

Per quanto riguarda l’assegnazione dei trofei di società, doppia vittoria per la Società Ciclistica Orinese che si è aggiudicata sia il trofeo come prima squadra maschile che come prima squadra femminile; completano il podio dei tre trofei maschili l’Unione Ciclistica Costamasnaga in seconda posizione e a seguire la Polisportiva Nuovi Orizzonti.

«Una domenica vissuta con entusiasmo – afferma Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda – Vedere 150 giovanissimi, provenienti da tante Regioni, impegnarsi e divertirsi grazie alla bicicletta è per noi organizzatori la gioia più grande. Il successo di questa gara è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Besozzo e alla passione di tutti i volontari e ai membri del Direttivo della Società Ciclistica Alfredo Binda. Facendo squadra si vince e ci si diverte».

«Come Amministrazione crediamo fortemente nello sport, soprattutto quello giovanile, come strumento capace di preparare i futuri cittadini –ha detto Gianluca Coghetto, vicesindaco di Besozzo – Siamo soddisfatti di aver avviato in questi anni la collaborazione con la Società Ciclistica Alfredo Binda e aver contribuito così a far crescere il movimento dello sport giovanile a Besozzo».

LA CLASSIFICA

I primi classificati per categoria maschile e femminile:

G1

Maschi: Panzeri Davide (Costamasnaga)

Femmine: Longo Borghini Marta Elizabeth (Pedale Ossolano)

G2

Maschi: Di Leo Fabio (Cicl.Biringhello)

Femmine: Sarto Ilaria (Equipe Corbettese)

G3

Maschi: Pezzera Owen (V.C. Cassano Magnago 1992)

Femmine: Benatti Giorgia (G.S.C. Comerio)

G4

Maschi: Fighetti Davide (Pedale Ossolano)

Femmine: Colombo Emma (Ju Green Gorla Minore)

G5

Maschi: Tartaggia Luca (Nuovi Orizzonti Pol. Inv. Sup)

Femmine: Serrecchia Caterina (G.S. San Macario “V. Biolo”)

G6

Maschi: Blank Kristian (XCO Project)

Femmine: Limonta Giulia (G.C. Almenno)

Ordine di arrivo e maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento

www.trevallivaresine.com/trofeo-comune-di-besozzo-2019/