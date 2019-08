Il cinema teatro Apollo può rinascere, grazie ad un gruppo di cittadini

La notizia che un gruppo di fagnanesi aspettava da tanti anni è arrivata: il Comune (ufficio tecnico) ha confermato la piena fattibilità della rimessa in funzione dell’ex cinema Apollo a scopo di intrattenimento del pubblico per spettacolo e cultura.

Nei giorni scorsi, il gruppo di volontari del progetto Apollo20, supportati dall’architetto e tecnico prevenzione incendi, ha avuto un incontro ufficiale con il sindaco di Fagnano Olona Maria Elena Catelli e l’architetto responsabile dell’edilizia privata (ufficio tecnico).

Innanzitutto si è subito chiarito che dal punto di vista urbanistico/edilizio non vi è alcun impedimento al riutilizzo del fabbricato come sala polivalente. Il comune stesso ha previsto il fabbricato come potenziale futuro utilizzo a scopi culturali/aggregativi per la cittadinanza.

E’ stato chiarito anche il malinteso circa le affermazioni dei passati amministratori che probabilmente hanno letto la pre-osservazione ad una futura variante al PGT da parte della proprietà come impossibilità tecnica al recupero della sala per usi simili o affini alla cinematografia.

Pertanto l’associazione Apollo20 invita tutti i cittadini a sentirsi parte attiva del Progetto Apollo20: «Abbiamo bisogno di volontari che mettano a fattor comune il proprio tempo e le proprie capacità al fine di avere finalmente (e nuovamente) un cineteatro/sala polifunzionale a beneficio di tutti – spiegano i promotori dal sito www.apollo20.it -: cultura, aggregazione, spazi per recite dei bambini, eventi mattutini per gli alunni delle scuole ( non dovranno più spostarsi con autobus verso altre città), serate all’insegna dello star bene insieme, accrescendo noi stessi».

La storia di Apollo20

Apollo20 è formato daun gruppo di cittadini fagnanesi che, vivendo il paese e rendendosi conto del valore che alcune opere hanno per la ricreazione del tessuto sociale cittadino, hanno scelto di mettersi insieme ed attivarsi per una campagna pubblica di acquisto del “vecchio” Cinema Apollo.

E’ una struttura già esistente ed in vendita. Un sopralluogo ed un incontro con il proprietario hanno gettato le basi per la disponibilità di un acquisto.

Si stanno attivando per la creazione dell’associazione che abbia lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto dello stabile, così da ridonare alla cittadinanza questo luogo che può andare a colmare l’esigenza di spazi a disposizione delle associazioni o di liberi cittadini per organizzare eventi al chiuso. Al momento a Fagnano non esiste nulla di simile.

Il gruppo sta lavorando con professionisti per la stesura dello statuto associativo e con architetti per dare il supporto nella stima di quanto possa costare una ristrutturazione completa.

Ulteriori informazioni anche sulla pagina facebook Apollo20 oppure scrivere a info@apollo20.it