Grandine e strade allagate: nubifragio sulla Valceresio

Venti minuti di intensa tempesta all’ora di pranzo sulla Valceresio. Pioggia e grandine sono cadute copiose in quasi tutta la valle, da Porto Ceresio, ad Induno Olona da Arcisate a Bisuschio (Sopra nella foto di Vincenzo Rago via Matteotti ad Arcisate).

Ad Arcisate in particolare si è registrata la grandinata più copiosa, con diverse strade che si sono trasformate in fiumi di acqua e palline di ghiaccio.

Gli utenti del gruppo Facebook “Sei di Arcisate se…” hanno segnalato diversi allagamenti e postato foto che mostrano strade invase dall’acqua.

“Ogni volta che piove via Matteotti è sempre così (foto sopra) – scrive Vincenzo – Tre anni fa è successa la stessa cosa. Devono obbligare chi abita in via de Chiosi strada privata a tenere pulita la strada altrimenti chiederemo i danni per le cantine allagate al comune di Arcisate ed ai residenti della via».

Allagamenti e difficoltà anche in zona Cavalca e in via Mazzini, mentre in via Volta l’acqua ha tracimato dalla sede stradale ed ha invaso alcune cantine.