Ilaria Bianchi e Riccardo Laudi si impongono nella “Quatar Pass par Arcisà”

Una domenica mattina all’insegna della corsa e del paesaggio: il 6 luglio 2025 si è svolta ad Arcisate la 38ª edizione della “Quatar Pass par Arcisà”, storica manifestazione podistica organizzata con grande cura e passione dall’Atletica Arcisate. L’evento, uno dei più longevi inseriti nel circuito Piede d’Oro, ha richiamato circa 300 partecipanti, di cui 143 iscritti ufficiali al circuito PDO, che si sono dati appuntamento presso il Parco Lagozza, cuore pulsante della gara.

Percorsi per ogni passo e ogni età

La manifestazione ha proposto tre percorsi differenziati per rispondere a tutte le esigenze: il percorso lungo da 10,3 km, quello corto da 5 km, e il minigiro da 600 metri, pensato per i più piccoli o per chi desiderava una partecipazione simbolica.

Il tracciato più impegnativo ha portato i runner lungo le vie del paese, con partenza dal Parco Lagozza, salita verso il punto panoramico del Moncucco, e un suggestivo passaggio a Velmaio, per poi fare ritorno alla partenza, affrontando un dislivello complessivo di circa 200 metri. A differenza dell’edizione dello scorso anno, quest’anno il clima è stato clemente: niente pioggia, e il caldo estivo si è attenuato quel tanto che basta per favorire le condizioni di corsa.

I risultati del circuito Piede d’Oro

A brillare tra gli iscritti al Piede d’Oro, in campo femminile, è stata Ilaria Bianchi del La Recastello Radici Group, che ha tagliato il traguardo in 46 minuti e 07 secondi, davanti a Rosanna Urso dell’Atletica Arcisate (47.57) e a Sabrina Gussoni di Runner Varese (50.24). Completano le prime cinque posizioni Cinzia Lischetti (Arsaghese) con 52.40 e Simona Ferrario (Campus Varese) in 54.08.

Tra gli uomini, la vittoria è andata a Riccardo Laudi (Aermacchi) con il tempo di 39.48, seguito da Alberto Rossi (Arsaghese) in 40.32 e Biagio Spadaro (Circuito Running) in 40.33. Quarto posto per Simone Carlo Prina (Arsaghese) con 41.12 e quinto Antonio Vasi (Cardatletica) in 42.05.

Prossimo appuntamento a settembre

Con la “Quatar Pass par Arcisa” si conclude la prima parte della stagione del Piede d’Oro. Il circuito tornerà dopo la pausa estiva, con il prossimo appuntamento fissato per domenica 14 settembre 2025 a Cantello, in occasione della manifestazione “Corri e Cammina Cantello”, organizzata dall’associazione Centro Anziani di Cantello.