IceOut 2019, anomalie nelle votazioni. Sospeso il sondaggio

Il sondaggio finale di IceOut 2019, che deve decidere la gelateria più amata della provincia di Varese, è stato momentaneamente sospeso. Purtroppo abbiamo evidenziato delle gravi anomalie nelle votazioni che ci hanno costretto a prendere questa spiacevole decisione.

Ma no preoccupatevi, il contest non viene annullato: a inizio settembre saranno riaperte le votazioni con una diversa modalità. Intanto, in settimana verranno pubblicate le interviste alle dieci gelaterie finaliste e i voti via cartolina verranno regolarmente registrati come voti validi.

Il contest di VareseNews è organizzato con il supporto di ForBar e Chicco D’Oro.