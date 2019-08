La carovana dello Sbrinz da Lucerna a Domodossola

Da Lucerna a Domodossola, passando il confine, l’Alta Val Fromazza, Premia, Crodo e Crevoladossola.

La caratteristica carovana dello Sbrinz è entrata in territorio italiano e prosegue il suo viaggio verso le valli Ossolane con i suoi figuranti in costume tipico, cavalli e un carico speciale di prodotti tipici.

Percorrono passo dopo passo la Sbrinz Route, la via storica che dalla città svizzera di Lucerna, attraverso antiche mulattiere e paesaggi spettacolari, conduce a Domodossola, lungo un percorso di circa centocinquanta chilometri che può essere intrapreso oggi anche da singoli escursionisti.

La via dello Sbrinz ha rivestito in passato un’importanza fondamentale per il passaggio e gli scambi commerciali delle popolazioni Walser. Protagonista di questo cammino era appunto uno dei prodotti tipici più apprezzati, lo Sbrinz, formaggio svizzero a pasta extradura, tipico di alcuni cantoni della Svizzera Centrale.

La rievocazione del passaggio lungo la Sbrinz Route avviene tradizionalmente a fine agosto. I someggiatori, ossia coloro che trasportavano le merci utilizzando il prezioso aiuto degli animali da soma come asini e cavalli, vengono accolti nei borghi di montagna da momenti di festa e folklore. Dopo la giornata di ieri Val Formazza, il gruppo si dirigerà verso Crevoladossola

La Sbrinz Route, oggi rievocata nel mese di agosto con una caratteristica carovana di someggiatori figuranti, supera il confine svizzero fino a raggiungere la Val d’Ossola: la prima tappa di accoglienza è in Alta Valle Formazza, poi a Premia e Crodo (in Valle Antigorio) e Crevoladossola, per concludere il suo viaggio nella storica Piazza Mercato di Domodossola.

Info: www.sbrinz-route.ch